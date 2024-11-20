Украинской армии не хватает эффективной коммуникации на фронте

Для украинских военных проблематична эффективная коммуникация в зоне боевых действий. Об этом пишет издание NYT.
"Когда подразделения из разных бригад отправляют помогать другим, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", — сказано в материале.
Ранее управляющий БПЛА младший сержант ВСУ рассказал, что, когда он использует тепловизор для фиксирования движений российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных ему не удается. Из-за этого ему нужно обращаться к своему руководителю, чтобы тот связался с командиром другого батальона. Это необходимо, чтобы узнать, есть ли в этом месте бойцы ВСУ, пишет РИА Новости.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.