Украинской армии не хватает эффективной коммуникации на фронте

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Для украинских военных проблематична эффективная коммуникация в зоне боевых действий. Об этом пишет издание NYT.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

"Когда подразделения из разных бригад отправляют помогать другим, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", — сказано в материале.

Ранее управляющий БПЛА младший сержант ВСУ рассказал, что, когда он использует тепловизор для фиксирования движений российских солдат, увидеть форму или знаки отличия военных ему не удается. Из-за этого ему нужно обращаться к своему руководителю, чтобы тот связался с командиром другого батальона. Это необходимо, чтобы узнать, есть ли в этом месте бойцы ВСУ, пишет РИА Новости.