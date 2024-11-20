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На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS

0:49
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ смогли бы запустить ракеты ATACMS в Россию только с помощью технических специалистов из США. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

"Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуска требуют использования технологий и опыта, который есть у американских специалистов. Украинцы ими не обладают. Значит американские военные должны были быть вовлечены в эту атаку на Россию", — заявил Меркурис.

Он назвал решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по России американскими ракетами безответственным и безрассудным. А также указал на то, что это решение может привести только к худшему положению Украины.

Уточнения

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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