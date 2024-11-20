ВСУ смогли бы запустить ракеты ATACMS в Россию только с помощью технических специалистов из США. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуска требуют использования технологий и опыта, который есть у американских специалистов. Украинцы ими не обладают. Значит американские военные должны были быть вовлечены в эту атаку на Россию", — заявил Меркурис.
Он назвал решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по России американскими ракетами безответственным и безрассудным. А также указал на то, что это решение может привести только к худшему положению Украины.
ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.
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