На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ смогли бы запустить ракеты ATACMS в Россию только с помощью технических специалистов из США. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

"Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуска требуют использования технологий и опыта, который есть у американских специалистов. Украинцы ими не обладают. Значит американские военные должны были быть вовлечены в эту атаку на Россию", — заявил Меркурис.

Он назвал решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по России американскими ракетами безответственным и безрассудным. А также указал на то, что это решение может привести только к худшему положению Украины.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

