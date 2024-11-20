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Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском

0:41
Силовые структуры » Военные новости

За украинскую армию под Курском воевал актёр Пётр Великий. 20 ноября стало известно о его гибели.

Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Украинскому артисту шел 49-й год, рассказали в пресс-службе Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

У Петра осталась дочка Екатерина. До того, как он отправился служить в ВСУ, актер 20 лет работал в Черниговском театре. Он играл ведущие роли во многих спектаклях. Всего он успел воплотить на сцене свыше 35 образов, пишет Газета. Ru.

Родился актёр в Харькове.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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