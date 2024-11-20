Украинский актёр и боец Пётр Великий погиб под Курском

За украинскую армию под Курском воевал актёр Пётр Великий. 20 ноября стало известно о его гибели.
Украинскому артисту шел 49-й год, рассказали в пресс-службе Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.
У Петра осталась дочка Екатерина. До того, как он отправился служить в ВСУ, актер 20 лет работал в Черниговском театре. Он играл ведущие роли во многих спектаклях. Всего он успел воплотить на сцене свыше 35 образов, пишет Газета. Ru.
Родился актёр в Харькове.
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