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Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву бить американскими дальнобойными ракетами по территории России для того, чтобы у избранного лидера Дональда Трампа был козырь во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Bloomberg.

Байден оставил Трампу козырь для переговоров с Путиным
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

В статье Андреаса Клута сказано, что помогая ВСУ, Байден помогает Трампу надавить на Путина, чтобы он вел переговоры по-настоящему, а не для показухи.

"Трамп, который воображает себя переговорщиком, должен быть благодарен", — написал Клут.

Также в материале сказано, что команда Трампа не понимает, что им оказали тактическую услугу. Байден ответил на эскалацию конфликта взвешенно и укрепил Украину. Трамп же сможет торговаться в 2025-м году.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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