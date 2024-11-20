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Каковы будут ближайшие действия Трампа и Украины? Ответил политолог

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Разрешение Вашингтона применять Киеву американские ракеты, чтобы бить вглубь России специально дали для того, чтобы улучшить предстоящую переговорную позицию избранному президенту США Дональду Трампу. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Каковы будут ближайшие действия Трампа и Украины? Ответил политолог
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"Именно под приход Трампа и для усиления его переговорной позиции с Россией Украина получила это разрешение. Под его же потребности через Румынию и Польшу отправили новые эшелоны с техникой и боеприпасами, для тех потенциальных новых украинских бригад, которые по замыслу должны будут стабилизировать линию фронта и показать России, что вывести Киев из игры в ближайшее время не получится", — цитирует политолога "Военное дело".

Ищенко добавил, что до инаугурации Трампа киевский режим должен начать показывать уверенную способность воевать столько, сколько потребуется и резко увеличить наносимый нашему государству ущерб.

Политолог даже подсчитал, сколько жертв понесет Киев из-за выполнения этой задачи. Речь, по мнению эксперта, идет не более чем о пятистах тысячах, среди которых будут 18-летние и женщины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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