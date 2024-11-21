Силы ВСУ на исходе. Курахово будет освобождён до конца ноября

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оборонительный рубеж города Курахово может рухнуть в ближайшие дни.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Сам город будет сдан до конца этого месяца, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источник из офиса президента Украины.

Банковая уже готовит информационные кейсы, чтобы сместить негативный информационный акцент с такого масштабного поражения.

Напомним, российские войска продолжают обход Кураховского водохранилища, быстро продвигаясь на данном направлении.