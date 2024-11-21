Оборонительный рубеж города Курахово может рухнуть в ближайшие дни.
Сам город будет сдан до конца этого месяца, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источник из офиса президента Украины.
Банковая уже готовит информационные кейсы, чтобы сместить негативный информационный акцент с такого масштабного поражения.
Напомним, российские войска продолжают обход Кураховского водохранилища, быстро продвигаясь на данном направлении.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.