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Уничтожены ЗРК Patriot и Gepard. Сильно и точно прилетело по аэродромам Авиаторское и Миргород

Силовые структуры

Кроме Днепропетровска сегодня было ещё несколько ударов, которые не освещают.

Уничтожены ЗРК Patriot и Gepard. Сильно и точно прилетело по аэродромам Авиаторское и Миргород
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Очень сильно и точно ударило по аэродромам Авиаторское и Миргород — уничтожены западные зенитные ракетные комплексы Patriot и Gepard, плюс вооружения к ним.

Напомним на Южмаше очень хорошо "подравняли" ландшафт. До сих пор в Киеве никто не знает, что об этом заявить. У завода всё оцеплено, много спецслужб, глушат связь и интернет.

А в самом Днепропетровске местная элита резко засобиралась на выезд. Из города заметны караваны дорогих авто.

Прилёт сразу нескольких боевых блоков по объекту в Днепропетровске
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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