Кроме Днепропетровска сегодня было ещё несколько ударов, которые не освещают.
Очень сильно и точно ударило по аэродромам Авиаторское и Миргород — уничтожены западные зенитные ракетные комплексы Patriot и Gepard, плюс вооружения к ним.
Напомним на Южмаше очень хорошо "подравняли" ландшафт. До сих пор в Киеве никто не знает, что об этом заявить. У завода всё оцеплено, много спецслужб, глушат связь и интернет.
А в самом Днепропетровске местная элита резко засобиралась на выезд. Из города заметны караваны дорогих авто.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.