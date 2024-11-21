Уничтожены ЗРК Patriot и Gepard. Сильно и точно прилетело по аэродромам Авиаторское и Миргород

Кроме Днепропетровска сегодня было ещё несколько ударов, которые не освещают.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Очень сильно и точно ударило по аэродромам Авиаторское и Миргород — уничтожены западные зенитные ракетные комплексы Patriot и Gepard, плюс вооружения к ним.

Напомним на Южмаше очень хорошо "подравняли" ландшафт. До сих пор в Киеве никто не знает, что об этом заявить. У завода всё оцеплено, много спецслужб, глушат связь и интернет.

А в самом Днепропетровске местная элита резко засобиралась на выезд. Из города заметны караваны дорогих авто.

Прилёт сразу нескольких боевых блоков по объекту в Днепропетровске