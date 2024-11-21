Ядерная версия ракетного комплекса "Орешник" может нести двести Хиросим.
Об этом заявил военный аналитик Анатолий Матвийчук.
"Орешник" может быть оснащён и осколочно-фугасным зарядом, и ядерным. Он достаточно модернизирован, с дальностью около 6 тысяч километров, с разделяющейся боевым блоком на 6 или 8 частей.
"Каждая, скорее всего, способна нести заряд в сотни килотонн, что превосходит суммарный заряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, раз в 100-200. Это была демонстрация болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Скорее всего, "Орешник" уже стоит на боевом дежурстве", — отмечает эксперт.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.