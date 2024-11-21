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Стоит на боевом дежурстве. Ядерная версия Орешника может нести 200 Хиросим

0:46
Силовые структуры

Ядерная версия ракетного комплекса "Орешник" может нести двести Хиросим.

Стоит на боевом дежурстве. Ядерная версия Орешника может нести 200 Хиросим
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM

Об этом заявил военный аналитик Анатолий Матвийчук.

"Орешник" может быть оснащён и осколочно-фугасным зарядом, и ядерным. Он достаточно модернизирован, с дальностью около 6 тысяч километров, с разделяющейся боевым блоком на 6 или 8 частей.

"Каждая, скорее всего, способна нести заряд в сотни килотонн, что превосходит суммарный заряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, раз в 100-200. Это была демонстрация болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Скорее всего, "Орешник" уже стоит на боевом дежурстве", — отмечает эксперт.

Орешник
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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