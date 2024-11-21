Взвод ВСУ подорвался на своих же минах под Курском

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Целый взвод украинской армии подорвался на тропах, которые сам же заминировал близ Курска.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Украинцы заложили взрывчатку, чтобы эффективнее оборонять занятые позиции. Потом командиры приказали срочно выдвигаться к сослуживцам, которые оказались окружены российскими солдатами.

В итоге бойцы ВСУ сначала смогли обойти мины, но внезапно начавшийся обстрел вынудил их спешно отступить. На обратном пути из-за паники взвод ВСУ подорвался на своей же, ранее заложенной взрывчатке. 20 человек погибли или пострадали, пишет URA.RU.