Целый взвод украинской армии подорвался на тропах, которые сам же заминировал близ Курска.
Украинцы заложили взрывчатку, чтобы эффективнее оборонять занятые позиции. Потом командиры приказали срочно выдвигаться к сослуживцам, которые оказались окружены российскими солдатами.
В итоге бойцы ВСУ сначала смогли обойти мины, но внезапно начавшийся обстрел вынудил их спешно отступить. На обратном пути из-за паники взвод ВСУ подорвался на своей же, ранее заложенной взрывчатке. 20 человек погибли или пострадали, пишет URA.RU.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.