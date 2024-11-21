Нейтрализовать Зеленского и договариваться: политолог предрек будущее конфликта на Украине

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко рассказал, как он видит дальше развитие конфликта на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

"Выход ВС РФ на линию Житомир — Винница, если, конечно, Зеленского раньше не убьёт "благодарный народ". А дальше непонятно, то ли придётся идти дальше, то ли появится возможность некоего промежуточного (не полного) урегулирования с Западом. Но всё это очень неточно”, — цитирует Ищенко "Военное дело".

По его словам, у Запада не будет стимулов к конструктиву, но он может пойти на переговоры и раньше. Правда для этого ему понадобится нейтрализовать Зеленского.

"Вопрос, сумеют ли? Но точно так же Запад может и после занятия Россией всей Украины, до западной границы СССР 1991 года, не идти на соглашение. В любом случае, конец Украины — это окончательная потеря ВСУ способности к сопротивлению", — заявил политолог.

Однако, как отметил эксперт, это не будет концом противостояния России со странами Запада.