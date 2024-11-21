Наивысшее зло Карлсона: верхушка США хочет усугубить украинский кризис

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у президента России Владимира Путина и был в Москве, назвал наивысшим злом решение Белого дома разрешить Украине бить по территории России дальнобойными американскими ракетами.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Такера, это может привести к серьезной эскалации конфликта. В эфире своего YouTube-канала он уточнил, что действующая американская верхушка до ухода хочет усугубить украинский кризис.

Еще Такер назвал Украину "прокси — государством США", намекнув на полную зависимость от Штатов.

"Я думаю, что мы наблюдаем за наивысшим злом, которое я когда-либо видел в своей жизни", — сказал журналист.

Он добавил, что США по сути являются фашистским государством, правительство которого намеренно провоцирует ядерную мировую войну. А решение по Украине может привести к смерти граждан США.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

