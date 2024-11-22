Ждёт одобрения. Зеленский хочет продолжить ракетные удары по территории России

Бывший президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжить наносить ракетные удары по российской территории.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины.

Зеленский сейчас ожидает согласование новых целей с министерством обороны США. Выбор цели и наведение происходит в режиме реального времени, через натовскую систему спутников, вот почему Киев самостоятельно не в состоянии продолжить эти удары дальнобойными ракетами.

Запад не настроен поднимать эскалацию, а Зеленский, наоборот, выступает за продолжение ударов по РФ.

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