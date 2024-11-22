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Ждёт одобрения. Зеленский хочет продолжить ракетные удары по территории России

Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжить наносить ракетные удары по российской территории.

Ждёт одобрения. Зеленский хочет продолжить ракетные удары по территории России
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины.

Зеленский сейчас ожидает согласование новых целей с министерством обороны США. Выбор цели и наведение происходит в режиме реального времени, через натовскую систему спутников, вот почему Киев самостоятельно не в состоянии продолжить эти удары дальнобойными ракетами.

Запад не настроен поднимать эскалацию, а Зеленский, наоборот, выступает за продолжение ударов по РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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