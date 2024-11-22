Все побежали и я побежал. В украинской армии крайне обострилась проблема дезертирства

В ВСУ продолжает обостряться проблема дезертиров.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0 Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

На сегодня насчитывается более 100 тысяч случаев самовольного оставления подразделений. Аналитики уверены, что тут ряд причин: по мобилизации в ряды армии Украины привлекают людей без мотивации, а с другой стороны — Рада приняла закон, который смягчает наказание для дезертиров.

По данным нардепа Анны Скороход, эта тенденция на Украине стала угрожающей.

"Они меня спрашивают, почему бывшие рабочие должны сидеть в окопе, а все большие офицеры находятся в тылу, почему у нас сражаются в лучшем случае до 15 процентов от общего количества армии", — цитируют её укроСМИ.

Самоволка и дезертирство — сегодня настоящяя проблема ВСУ, и последствия особенно наблюдаются на Донецком участке. Во многом именно из-за этого и сложился "котел" под Курахово, и стал возможен прорыв русской армии в Купянск.