После удара российской ракетой по Днепропетровску Украина запросила встречу c представителями НАТО в Брюсселе. О том, как альянс и Киев могут повести себя после этого удара, рассказал Электорат. Инфо эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
По его мнению, на предстоящей встрече НАТО и власти Украины обсудят возможности эскалации конфликта, но дальнейшего обострения ситуации НАТО не захочет.
"Мне кажется, что к дальнейшей эскалации конфликта сейчас НАТО не готов. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте позволит себе некие обвинения в адрес российской страны и размытые обещания о том, что НАТО будет поддерживать киевский режим. Но никаких резких заявлений и тем более последующих решений от этой встречи ожидать не стоит", — уверен эксперт.
Он добавил, что НАТО сейчас отдаёт приоритет двум вещам: сохранить лицо и не быть втянутой в вооружённый конфликт с Россией.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.