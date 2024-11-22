НАТО к такому не готов! Эксперт ответил, на что не пойдет руководство альянса

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После удара российской ракетой по Днепропетровску Украина запросила встречу c представителями НАТО в Брюсселе. О том, как альянс и Киев могут повести себя после этого удара, рассказал Электорат. Инфо эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По его мнению, на предстоящей встрече НАТО и власти Украины обсудят возможности эскалации конфликта, но дальнейшего обострения ситуации НАТО не захочет.

"Мне кажется, что к дальнейшей эскалации конфликта сейчас НАТО не готов. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте позволит себе некие обвинения в адрес российской страны и размытые обещания о том, что НАТО будет поддерживать киевский режим. Но никаких резких заявлений и тем более последующих решений от этой встречи ожидать не стоит", — уверен эксперт.

Он добавил, что НАТО сейчас отдаёт приоритет двум вещам: сохранить лицо и не быть втянутой в вооружённый конфликт с Россией.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

