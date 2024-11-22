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Планета будет в опасности, если США на это решатся, — политолог Ищенко

1:22
Силовые структуры » Военные новости

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко объяснил, почему для всего мира опасна гражданская война в США.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM
Ядерный взрыв

Ситуация в Штатах не самая простая. Могут ли противоречия граждан и политических сил в США привести к Гражданской войне?

Ищенко уверен, что такой конфликт внутри государства может начаться в любой стране.

"Большей части гражданских войн удаётся избежать, причём народ даже не замечает, как близко к краю пропасти находилась страна. Опасаться гражданской войны стоит не только в стране с большими запасами ядерного оружия, но и в соседней стране или в государстве, находящемся в стратегически важном для вас пункте планеты", — цитирует политолога "Военное дело".

По его словам, на примере Украины видно, чем чревата гражданская война у соседа.

"Там всё начиналось с гражданской войны. В случае с ядерной глобальной державой опасность для всего мира на порядок больше. Причём опасны не только военно-политические процессы — переход контроля над ядерными арсеналами в руки ожесточённых людей, уже начавших убивать своих сограждан", — заявил Ищенко.

Он добавил, что опасны и такие процессы, как распад глобальных торгово-экономических связей и глубокий кризис глобальной экономики.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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