Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как собаки выражают свои чувства и любовь
Эти блины удивят всех: простой рецепт с секретным ингредиентом
Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?
Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь
Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе
Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке
Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью

Новое оружие. Очередная информация о ракете Орешник посадила в галошу ГУР Украины

0:42
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин подтвердил основной тезис о том, что запущенная по Днепропетровску ракета — это не модернизированные ракеты "Кедр" или "Рубеж".

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Это новое оружие, созданное с нуля.

Скорее всего, данная разработка имеет и параллельные варианты. Всё это выставляет источники Главного управления Украины в очередной раз лгунами.

Напомним, ранее ГУР Украины заявили, что у России всего две ракеты "Орешник", а это на самом деле РСД "Кедр", до и было их якобы всего две, и одна прилетела по Южмашу.

Очередной тезис о том, что "ракет у России осталось на 2-3 раза".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какое наследство оставил Владимир Лёвкин
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Владимир Лёвкин Аудио 
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном
Шоу-бизнес
Зепюр Брутян показала танцы Павла Прилучного с сыном Аудио 
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Популярное
Три дерева, которые нельзя сажать на участке

Эти три дерева, популярные в ландшафтном дизайне, могут стать серьезной угрозой для участка и дома. Узнайте, какие ошибки стоит избегать.

Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Последние материалы
Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?
Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь
Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе
Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке
Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью
Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя
Новое исследование: мозг страдает, когда вы долго носите наушники
Такое бывает? Болезнь Паркинсона накрыла мужчину из-за проблем на работе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.