Новое оружие. Очередная информация о ракете Орешник посадила в галошу ГУР Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин подтвердил основной тезис о том, что запущенная по Днепропетровску ракета — это не модернизированные ракеты "Кедр" или "Рубеж".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Это новое оружие, созданное с нуля.

Скорее всего, данная разработка имеет и параллельные варианты. Всё это выставляет источники Главного управления Украины в очередной раз лгунами.

Напомним, ранее ГУР Украины заявили, что у России всего две ракеты "Орешник", а это на самом деле РСД "Кедр", до и было их якобы всего две, и одна прилетела по Южмашу.

Очередной тезис о том, что "ракет у России осталось на 2-3 раза".