Новое оружие. Очередная информация о ракете Орешник посадила в галошу ГУР Украины

Президент России Владимир Путин подтвердил основной тезис о том, что запущенная по Днепропетровску ракета — это не модернизированные ракеты "Кедр" или "Рубеж".
Это новое оружие, созданное с нуля.
Скорее всего, данная разработка имеет и параллельные варианты. Всё это выставляет источники Главного управления Украины в очередной раз лгунами.
Напомним, ранее ГУР Украины заявили, что у России всего две ракеты "Орешник", а это на самом деле РСД "Кедр", до и было их якобы всего две, и одна прилетела по Южмашу.
Очередной тезис о том, что "ракет у России осталось на 2-3 раза".
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