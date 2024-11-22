В верхушке США скоро никто не захочет воевать с Россией, уверен актёр, известный по роли Геракла, Кевин Сорбо.
Американец обратился к россиянам и заявил, что в Штатах совсем скоро не останется людей у власти, желающих войны с Россией.
"Дорогая Россия, большинство американцев не стремятся к конфликту с вами. Это лишь безумцы, находящиеся у власти, кто этого хочет", — написал Сорбо на странице в соцсетях.
Актёр добавил, что время этих людей в правительстве США скоро закончится, передает Life. Ru.
Кевин Дэвид Сорбо — американский актёр, наиболее известный по роли Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла» и роли Дилана Ханта в сериале «Андромеда».
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.