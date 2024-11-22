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Американский Геракл обратился к россиянам с неожиданным заявлением о войне

0:37
Силовые структуры » Военные новости

В верхушке США скоро никто не захочет воевать с Россией, уверен актёр, известный по роли Геракла, Кевин Сорбо.

Кевин Сорбо
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, CC BY-SA 2.0
Кевин Сорбо

Американец обратился к россиянам и заявил, что в Штатах совсем скоро не останется людей у власти, желающих войны с Россией.

"Дорогая Россия, большинство американцев не стремятся к конфликту с вами. Это лишь безумцы, находящиеся у власти, кто этого хочет", — написал Сорбо на странице в соцсетях.

Актёр добавил, что время этих людей в правительстве США скоро закончится, передает Life. Ru.

Уточнения

Кевин Дэвид Сорбо — американский актёр, наиболее известный по роли Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла» и роли Дилана Ханта в сериале «Андромеда».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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