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Как на применение ракеты Орешник отреагировали западные СМИ?

Силовые структуры » Военные новости

Западные СМИ незамедлительно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о применении новейшей отечественной ракеты "Орешник". Как?

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0
Владимир Путин
  • Американский Washington Post назвал выступление президента РФ предупреждением не только США, но и другим западным союзникам Украины.
  • Издание Wall Street Journal взяло комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. Он же назвал "сигналом" удар "Орешником".
  • Parisien отметил выражение лица Владимира Путина, с которым он делал заявление. Издание пишет, что "непроницаемым лицом" он не оставил места для сомнений: "Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками", пишет "KP.RU”.
  • Испанская Pais увидела большую уверенность президента России в новой ракете. Издание приводит его слова о том, что в мире сейчас нет средств противодействия этому орудию. В статье сказано, что телеобращение было к "нации и всему миру".

Уточнения

«Оре́шник» —  российский ракетный комплекс и одноимённое гиперзвуковое оснащение баллистической ракеты средней дальности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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