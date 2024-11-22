Как на применение ракеты Орешник отреагировали западные СМИ?

Западные СМИ незамедлительно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о применении новейшей отечественной ракеты "Орешник". Как?
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0
Владимир Путин
Американский Washington Post назвал выступление президента РФ предупреждением не только США, но и другим западным союзникам Украины.
Издание Wall Street Journal взяло комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. Он же назвал "сигналом" удар "Орешником".
Parisien отметил выражение лица Владимира Путина, с которым он делал заявление. Издание пишет, что "непроницаемым лицом" он не оставил места для сомнений: "Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками", пишет "KP.RU”.
Испанская Pais увидела большую уверенность президента России в новой ракете. Издание приводит его слова о том, что в мире сейчас нет средств противодействия этому орудию. В статье сказано, что телеобращение было к "нации и всему миру".
Уточнения
«Оре́шник» — российский ракетный комплекс и одноимённое гиперзвуковое оснащение баллистической ракеты средней дальности.