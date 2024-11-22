Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курском приграничье у посёлка Плехово продолжают действовать каратели из 129 бригады теробороны ВСУ под командованием военного преступника с позывным "Звериный".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0 Украинские военные

В этом же подразделении объявился очередной любитель повоевать с женщинами и стариками. Позывной у убийцы "Ривер". Как пишет канал "Северный ветер" перехват разговора боевиков, они рассказывают о некоем старике, которого они подозревают в наводке на их позиции.

Далее идёт диалог:

— Завалить *** того деда… По-тихому, надо было завалить и всё.

— Так он тут не один.

— Ну всех тут завалить!

— Там 34 человека местных жителя!

— И что? И этих надо валить по-тихому!

Такой трусливый почерк был у фашистов. Эти нелюди должны понимать, что возмездие придёт рано или поздно.

Также всё это — очередное доказательство того, что ВСУ — это сборище террористов и трусов.