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Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя

1:00
Силовые структуры

В Курском приграничье у посёлка Плехово продолжают действовать каратели из 129 бригады теробороны ВСУ под командованием военного преступника с позывным "Звериный".

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0
Украинские военные

В этом же подразделении объявился очередной любитель повоевать с женщинами и стариками. Позывной у убийцы "Ривер". Как пишет канал "Северный ветер" перехват разговора боевиков, они рассказывают о некоем старике, которого они подозревают в наводке на их позиции.

Далее идёт диалог:

— Завалить *** того деда… По-тихому, надо было завалить и всё.
— Так он тут не один.
— Ну всех тут завалить!
— Там 34 человека местных жителя!
— И что? И этих надо валить по-тихому!

Такой трусливый почерк был у фашистов. Эти нелюди должны понимать, что возмездие придёт рано или поздно.

Также всё это — очередное доказательство того, что ВСУ — это сборище террористов и трусов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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