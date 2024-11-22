В Курском приграничье у посёлка Плехово продолжают действовать каратели из 129 бригады теробороны ВСУ под командованием военного преступника с позывным "Звериный".
В этом же подразделении объявился очередной любитель повоевать с женщинами и стариками. Позывной у убийцы "Ривер". Как пишет канал "Северный ветер" перехват разговора боевиков, они рассказывают о некоем старике, которого они подозревают в наводке на их позиции.
Далее идёт диалог:
— Завалить *** того деда… По-тихому, надо было завалить и всё.
— Так он тут не один.
— Ну всех тут завалить!
— Там 34 человека местных жителя!
— И что? И этих надо валить по-тихому!
Такой трусливый почерк был у фашистов. Эти нелюди должны понимать, что возмездие придёт рано или поздно.
Также всё это — очередное доказательство того, что ВСУ — это сборище террористов и трусов.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.