Второй удар американскими ракетами ATACMS может быть нанесён Киевом по Ростовской области.
Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.
Следующий удар ВСУ могут нанести по расположению четырёх военных аэродромов.
"В Вашингтоне ранее составили карту с 200 военными целями в России для ракет ATACMS. ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырём военным аэродромам в Ростовской области", — отмечает автор статьи.
Остаётся добавить, что автор публикации — украинец.
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