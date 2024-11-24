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Приказ США. Второй удар ракетами ATACMS может быть нанесён по Ростовской области

Силовые структуры

Второй удар американскими ракетами ATACMS может быть нанесён Киевом по Ростовской области.

Atacms mlrs 01
Фото: commons.wikimedia.org by WonYong~commonswiki, PDM
Atacms mlrs 01

Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

Следующий удар ВСУ могут нанести по расположению четырёх военных аэродромов.

"В Вашингтоне ранее составили карту с 200 военными целями в России для ракет ATACMS. ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырём военным аэродромам в Ростовской области", — отмечает автор статьи.

Остаётся добавить, что автор публикации — украинец.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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