Сделка от США. Украину подарят России, если она перестанет дружить с Китаем

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Команда Дональда Трампа согласна отдать Украину под контроль Кремля, если тот разорвет союз с Пекином.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, PDM Volodymyr Zelensky and Donald Trump

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвёт свои военные отношения с Китаем", — отмечает автор статьи.

Правда, британская газета очень сомневается, что в РФ примут этот план, отмечая, что даже жертвовать контактами с Ираном Путин не собирается.