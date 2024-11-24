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Силовые структуры

Команда Дональда Трампа согласна отдать Украину под контроль Кремля, если тот разорвет союз с Пекином.

Volodymyr Zelensky and Donald Trump
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, PDM
Volodymyr Zelensky and Donald Trump

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвёт свои военные отношения с Китаем", — отмечает автор статьи.

Правда, британская газета очень сомневается, что в РФ примут этот план, отмечая, что даже жертвовать контактами с Ираном Путин не собирается.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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