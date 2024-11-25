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Каратели киевского режима. ВСУ устроили кровавую бойню в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

0:36
Силовые структуры

Украинская армия устроила жуткую кровавую бойню в Селидово, желая повторить свою провокацию в Буче.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, CC BY-SA 2.0
ВСУ

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он рассказывает, что следствие разберётся с подробностями преступлений боевиков киевского режима.

Раньше СМИ сообщали, что украинские националисты при отступлении из Селидово зверски расстреливали мирных граждан, которые не хотели уходить в месте с ВСУ. После перехода населённика под контроль армии России обнаружено более 10 тел.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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