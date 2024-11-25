Украинская армия устроила жуткую кровавую бойню в Селидово, желая повторить свою провокацию в Буче.
Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
Он рассказывает, что следствие разберётся с подробностями преступлений боевиков киевского режима.
Раньше СМИ сообщали, что украинские националисты при отступлении из Селидово зверски расстреливали мирных граждан, которые не хотели уходить в месте с ВСУ. После перехода населённика под контроль армии России обнаружено более 10 тел.
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