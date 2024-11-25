Каратели киевского режима. ВСУ устроили кровавую бойню в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия устроила жуткую кровавую бойню в Селидово, желая повторить свою провокацию в Буче.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, CC BY-SA 2.0 ВСУ

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он рассказывает, что следствие разберётся с подробностями преступлений боевиков киевского режима.

Раньше СМИ сообщали, что украинские националисты при отступлении из Селидово зверски расстреливали мирных граждан, которые не хотели уходить в месте с ВСУ. После перехода населённика под контроль армии России обнаружено более 10 тел.