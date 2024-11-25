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Армия РФ перешла в атаку ещё на одном участке Харьковского фронта — в районе Казачьей Лопани

Силовые структуры

Российская армия перешла в атаку еще на одном участке Харьковщины — в районе Казачьей Лопани.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, отмечая, что на этом направлении бои не велись с 2022 года.

Также Генштаб сообщает, что армия Украины несёт рекордные потери из-за русского наступления по всем фронтам. Главком Александр Сырский вынужден бросать новый резерв в Курскую область, чтобы удержаться там по требованию Владимира Зеленского, при этом у ВСУ нет там логистики и оборонительных рубежей.

Морозы весь северный фланг откроется с неба, а удержание Курщины будет непосильной ношей для Киева, однако Банковая не прислушивается к мнению Генштаба.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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