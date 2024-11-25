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Кадыров раскрыл, что стало настоящим кошмаром для ВСУ

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал, что для солдат ВСУ стало настоящим кошмаром.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По словам политика, бойцы "Ахмата" под командованием военнослужащего с позывным "Хохол" по всей линии фронта приводят в ужас украинских военных. Кадыров написал об этом в своем Telegram-канале.

"Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — отметил глава Чечни.

Он добавил, что украинский боец мощно сражается в рядах чеченского отряда. Оказывается, что "Хохол" поехал добровольцем на спецоперацию в 2022 году. Он так решил, после того как украинские националисты обстреляли пляж в ДНР, где было много детишек.

Подготовку боец проходил в Российском университете спецназа

Уточнения

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров  — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 г.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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