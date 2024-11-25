Глава республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал, что для солдат ВСУ стало настоящим кошмаром.
По словам политика, бойцы "Ахмата" под командованием военнослужащего с позывным "Хохол" по всей линии фронта приводят в ужас украинских военных. Кадыров написал об этом в своем Telegram-канале.
"Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта", — отметил глава Чечни.
Он добавил, что украинский боец мощно сражается в рядах чеченского отряда. Оказывается, что "Хохол" поехал добровольцем на спецоперацию в 2022 году. Он так решил, после того как украинские националисты обстреляли пляж в ДНР, где было много детишек.
Подготовку боец проходил в Российском университете спецназа
Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 г.
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