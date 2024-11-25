Почему супероружие назвали Орешником? 4 версии происхождения названия

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Многие россияне и не только сейчас задаются вопросом: почему новое отечественное супероружие назвали "Орешником"? Сегодня разберем четыре версии происхождения этого названия.

Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, PDM HIMARS, реактивная система залпового огня

Первая

По словам президента России Владимира Путина, это название придумали сами ракетчики. Они могли отталкиваться от Ветхого Завета. Там орешник упоминается, как дерево божественной мудрости, которое наставляет человека на верный путь.

Вторая

Это версия более жесткая. Раньше из орешника на Руси делали розги. Ракета "Орешник" может расцениваться как средство возмездия недружественным государствам.

Третья

Название может быть логичным. Например, если ракету сравнить с веткой орешника. Ее боевая часть может нести как минимум шесть боевых блоков. Они обрушатся на гроздьями огненного гнева на планету.

Четвертая

Напомним, что до выступления Владимира Путина, никто не знал об "Орешнике". Поэтому западные СМИ начали считать, что "Орешник" — модификация одной из уже существующих ракет. Среди самых близких аналогов назывались баллистические ракеты РС-26 и еще официально не существующая, но анонсированная система "Кедр", пишет KP. RU.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин.

