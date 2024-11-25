Политолог назвал условия России для мирного соглашения с Западом

Политолог Ростислав Ищенко обозначил позиции России в возможных переговорах с Западом и Украиной.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Он отметил, что любые войны завершаются переговорами, подразумевающими компромиссы. Однако Россия чётко определила пределы своих уступок.

Среди условий — отказ от претензий на те украинские территории, которые останутся вне состава России к моменту переговоров, при условии демилитаризации Украины, её нейтрального статуса и смены власти в Киеве на такую, которая будет учитывать интересы Москвы и защищать права русскоязычного населения, сообщает "Военное дело".

Другим ключевым требованием является отказ Запада от санкционной политики и вывод военной инфраструктуры НАТО за пределы Восточной Европы. Ищенко подчеркнул, что эти регионы могут стать демилитаризованной буферной зоной между Россией и НАТО, сохраняя политический контроль Запада над восточноевропейскими странами.

Позиция Москвы остаётся неизменной с 2021 года, несмотря на растущее давление.

Уточнения

Политология — наука о политике как особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, политическими принципами и нормы, призванными регулировать взаимную связь и обусловленность между людьми, обществом и государством.



Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

