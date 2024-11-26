Активность ВС РФ на фронте сегодня на самом высоком уровне за всю СВО.
Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный", связывая это с тем, что русские хотят иметь высокие переговорные позиции.
По словам портала, Владимир Зеленский, его администрация, Генштаб ВСУ и ГУР об этом в курсе, но жуткий дефицит личного состава, высокий процент дезертиров и низкая мотивация ослабляют оборону Украины.
Курская авантюра выйдет Киеву боком — это очередная артёмовская мясорубка, где штабные вояки сливают лучшие части ВСУ ради пиара.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.