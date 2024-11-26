Давим везде. Активность армии России на фронте сейчас на самом высоком уровне за всю спецоперацию

Активность ВС РФ на фронте сегодня на самом высоком уровне за всю СВО.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный", связывая это с тем, что русские хотят иметь высокие переговорные позиции.

По словам портала, Владимир Зеленский, его администрация, Генштаб ВСУ и ГУР об этом в курсе, но жуткий дефицит личного состава, высокий процент дезертиров и низкая мотивация ослабляют оборону Украины.

Курская авантюра выйдет Киеву боком — это очередная артёмовская мясорубка, где штабные вояки сливают лучшие части ВСУ ради пиара.