На закуску Орешник. После ATACMS готовы списки для ответного удара по территории Украины

Москва согласовывает списки для ответного удара по территории Украины.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракетный удар

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Россия сдержит обещание — на удары ракетами ATACMS по Курской области массово прилетит по всей Незалежной.

Отмечается, что Киев специально нанёс удар, чтобы сорвать мирный план Дональда Трампа и разжечь украинский конфликт сильнее.

Якобы обсуждается массовый комбинированный российский удар с применением всех средств. Полетят "Герани", "Калибры" и "Искандеры", "иксы" и "Ониксы". На закуску будет "Орешник".

В список целей, скорее всего, войдут логистика, ж/д, энергетика, плотины. Банковая пытается троллить, так как ей нужна трагедия.