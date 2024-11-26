Москва согласовывает списки для ответного удара по территории Украины.
Об этом пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Россия сдержит обещание — на удары ракетами ATACMS по Курской области массово прилетит по всей Незалежной.
Отмечается, что Киев специально нанёс удар, чтобы сорвать мирный план Дональда Трампа и разжечь украинский конфликт сильнее.
Якобы обсуждается массовый комбинированный российский удар с применением всех средств. Полетят "Герани", "Калибры" и "Искандеры", "иксы" и "Ониксы". На закуску будет "Орешник".
В список целей, скорее всего, войдут логистика, ж/д, энергетика, плотины. Банковая пытается троллить, так как ей нужна трагедия.
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