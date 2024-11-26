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НАТО заверил Киев, что Орешник не повлияет на поддержку Украины

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Силовые структуры » Военные новости

Североатлантический альянс уверяет Киев, что не ослабит поддержку даже после удара Россией с помощью ракеты "Орешник" по военному объекту в Днепропетровске. Об этом написано в заявлении Совета НАТО — Украина на сайте альянса.

Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM
Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США

Послы в Совете обсудили ситуацию с безопасностью на Украине после запуска Россией новейшей ракеты.

"Союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины", — сказано в релизе.

Участники альянса уверены, что Россия "Орешником" хочет только запугать тех, кто помогает Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия "Орешнику" сейчас нигде нет.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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