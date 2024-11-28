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Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев

0:46
Силовые структуры

Мониторинговые каналы Украины сегодня, 28 ноября, сообщают о трёх группах неизвестных российских крылатых ракет.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0
Российская ракета

Они идут в сторону Киева через Черниговскую область.

Некоторые аналитики из России и Украины ждут массированного удара по военным объектам Незалежной. Также сообщили о пролёте ракет Х-101 в сторону Полтавской и Николаевской областей.

Суммарно в воздушном пространстве Украины было зафиксировано от 9 до 12 крылатых ракет.

"Укрэнерго" срочно ввёл экстренные отключения электричества. О перебоях со светом сообщают в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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