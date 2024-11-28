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Путин: тот, кто будет находиться в эпицентре взрыва Орешника, разделятся на элементарные частицы

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Силовые структуры

Российская ракетная система "Орешник" поражает даже расположенные на большой глубине бункеры.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0
Владимир Путин

Об этом на саммите в Казахстане заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Все, кто находятся в эпицентре взрыва от "Орешника", разделятся на элементарные частицы, по сути, превратятся в пыль", — отметил глава РФ.

Также Путин подчеркнул, что Министерство обороны и Генштаб армии России сейчас подбирают цели для поражения "Орешником" на украинской территории.

По его словам, аналог "Орешника" в мире появятся ещё не скоро. В случае массированного его применения, даже в одном его ударе мощность будет сопоставима с ядерным оружием, подчёркивает Владимир Путин.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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