Путин: тот, кто будет находиться в эпицентре взрыва Орешника, разделятся на элементарные частицы

Российская ракетная система "Орешник" поражает даже расположенные на большой глубине бункеры.
Об этом на саммите в Казахстане заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Все, кто находятся в эпицентре взрыва от "Орешника", разделятся на элементарные частицы, по сути, превратятся в пыль", — отметил глава РФ.
Также Путин подчеркнул, что Министерство обороны и Генштаб армии России сейчас подбирают цели для поражения "Орешником" на украинской территории.
По его словам, аналог "Орешника" в мире появятся ещё не скоро. В случае массированного его применения, даже в одном его ударе мощность будет сопоставима с ядерным оружием, подчёркивает Владимир Путин.
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