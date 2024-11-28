Разведка США не видит опасности: к чему может привести разрешение бить по РФ?

Разрешение Белого дома бить по России дальнобойным оружием не повышает вероятность ядерной эскалации. Так считает разведка США. Об этом пишет агентство Reuters.
"Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию", — пишет автор статьи.
При этом новейшая гиперзвуковая ракета "Орешник" в действии не изменила приведенной оценки. Разведка Штатов по-прежнему считает, что ядерная эскалация за этим, скорее всего, не последует.
Эскала́ция (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы) — наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.) чего-либо.
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