Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинские наркодроны летали из Марокко в Испанию
Россия обсудила с Казахстаном транспортировку нефти и газа
Названы пять кроссоверов с проблемным полным приводом
Гудбай, Америка! Кто же теперь лидирует в мировом противостоянии?
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона
Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука
Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии
Певицу Zivert вызывают в суд: что случилось?
Почему пациенты хотят быть копиями звезд и как это отражается на хирургии

Разведка США не видит опасности: к чему может привести разрешение бить по РФ?

0:33
Силовые структуры » Военные новости

Разрешение Белого дома бить по России дальнобойным оружием не повышает вероятность ядерной эскалации. Так считает разведка США. Об этом пишет агентство Reuters.

Ракетный парк
Фото: commons.wikimedia.org by John Carkeet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ракетный парк

"Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию", — пишет автор статьи.

При этом новейшая гиперзвуковая ракета "Орешник" в действии не изменила приведенной оценки. Разведка Штатов по-прежнему считает, что ядерная эскалация за этим, скорее всего, не последует.

Уточнения

Эскала́ция (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы) — наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.) чего-либо.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Последние материалы
Секрет вкусного салата: избавляемся от горечи лука
Как отказ от сахара в детстве спасает от диабета и гипертонии
Певицу Zivert вызывают в суд: что случилось?
Почему пациенты хотят быть копиями звезд и как это отражается на хирургии
Советский секрет хранения чеснока, о котором все забыли
Почему ваши действия пугают питомца
Эти три вещи сделают вашего пса счастливее
На Западе неожиданно восхитились Путиным: две причины
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Ольга Бузова захотела стать народной артисткой РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.