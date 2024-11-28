Гудбай, Америка! Кто же теперь лидирует в мировом противостоянии?

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Силовые структуры » Военные новости

Появление новейшей российской ракеты "Орешник" полностью меняет расстановку сил в на планете. Об этом сообщает Strategic Culture.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

"Орешник — кинетическая система оружия — сертифицированный игрок, меняющий правила игры. Речь идет о военных технологиях и ведении войны разными способами", — сказано в материале издания.

Автор статьи уверен, что при сочетании большой кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение, как от ядерного оружия малой и средней мощности.

В материале указано, что Америка и Североатлантический альянс, а также "весь коллективный Запад с промытыми мозгами" не понимают всей опасности от "Орешника". Иначе нельзя объяснить продолжение эскалации конфликта после предупреждений российского лидера.

Китай же, по мнению автора статьи, тоже защищён этой ракетой благодаря дружбе с РФ, сообщает РИА Новости.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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