Появление новейшей российской ракеты "Орешник" полностью меняет расстановку сил в на планете. Об этом сообщает Strategic Culture.
"Орешник — кинетическая система оружия — сертифицированный игрок, меняющий правила игры. Речь идет о военных технологиях и ведении войны разными способами", — сказано в материале издания.
Автор статьи уверен, что при сочетании большой кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение, как от ядерного оружия малой и средней мощности.
В материале указано, что Америка и Североатлантический альянс, а также "весь коллективный Запад с промытыми мозгами" не понимают всей опасности от "Орешника". Иначе нельзя объяснить продолжение эскалации конфликта после предупреждений российского лидера.
Китай же, по мнению автора статьи, тоже защищён этой ракетой благодаря дружбе с РФ, сообщает РИА Новости.
«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин.
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