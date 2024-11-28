Фото последствий удара ракеты "Орешник" по заводу Южмаш до сих пор нет в Интернет.
А европейские лидеры пытаются делать вид, что в Днепропетровске ничего не произошло.
Об этом заявил главред портала "Альтернатива" Андрей Ваджра.
"Обратите внимание: мы ударили по огромной территории завода Южмаш, сравнимой с территорией небольшого города. По сути, там всё превращено в пыль. Но Украина и Запад целенаправленно не демонстрируют последствия удара — никто не видел ни одной фотографии, ни одного видеоролика, который бы показывал, в каком состоянии сейчас находится территория "Южмаша", и это многих бы испугало", — в эфире "Крым 24" сказал Ваджра.
Он отметил, что Запад говорит, что ему не страшно, он будет и далее стрелять своими ракетами по территории РФ.
Однако, несмотря на эти заявления, иностранные посольства почему-то покинули Киев. И отъезд дипломатов напоминал бегство.
"Оставайтесь тогда вместе с украинским руководством, с киевлянами, обнявшись ходите по Майдану, пойте песни — показывайте, что вам пофиг. Но почему-то слова одни, а дела совершенно другие. Им не страшно, но при этом они быстро собрали манатки и свалили", — подытожил аналитик.
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