Все дипломаты быстро свалили из Киева. Показательный признак убойного удара Орешником по Южмашу

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Фото последствий удара ракеты "Орешник" по заводу Южмаш до сих пор нет в Интернет.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

А европейские лидеры пытаются делать вид, что в Днепропетровске ничего не произошло.

Об этом заявил главред портала "Альтернатива" Андрей Ваджра.

"Обратите внимание: мы ударили по огромной территории завода Южмаш, сравнимой с территорией небольшого города. По сути, там всё превращено в пыль. Но Украина и Запад целенаправленно не демонстрируют последствия удара — никто не видел ни одной фотографии, ни одного видеоролика, который бы показывал, в каком состоянии сейчас находится территория "Южмаша", и это многих бы испугало", — в эфире "Крым 24" сказал Ваджра.

Он отметил, что Запад говорит, что ему не страшно, он будет и далее стрелять своими ракетами по территории РФ.

Однако, несмотря на эти заявления, иностранные посольства почему-то покинули Киев. И отъезд дипломатов напоминал бегство.

"Оставайтесь тогда вместе с украинским руководством, с киевлянами, обнявшись ходите по Майдану, пойте песни — показывайте, что вам пофиг. Но почему-то слова одни, а дела совершенно другие. Им не страшно, но при этом они быстро собрали манатки и свалили", — подытожил аналитик.