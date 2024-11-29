В условиях отсутствия перспектив победы Запад всё больше склоняется к замораживанию украинского конфликта.
По информации Службы внешней разведки России, НАТО на Украине уже развернула учебные центры, где обучаются мобилизованные украинцы (планируется обучить 1 млн боевиков). Также ведётся активная работа с военными компаниями, требуя направления на Украину оборудования, специалистов и инвестиций.
По сообщению СВР, решать данные задачи западные партнёры Киева будут под видом развёртывания на Украине так называемого миротворческого контингента.
На деле это будет выглядеть оккупацией северных областей и центра Украины — они станут зонами Британии. Восток и центр хотят отжать под себя немцы. Запад уйдёт "под Польшу", а черноморские регионы — Румынии.
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