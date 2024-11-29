Оккупанты зашевелились. НАТО хочет ввести на Украину 100 тысяч солдат миротворческого контингента

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В условиях отсутствия перспектив победы Запад всё больше склоняется к замораживанию украинского конфликта.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

По информации Службы внешней разведки России, НАТО на Украине уже развернула учебные центры, где обучаются мобилизованные украинцы (планируется обучить 1 млн боевиков). Также ведётся активная работа с военными компаниями, требуя направления на Украину оборудования, специалистов и инвестиций.

По сообщению СВР, решать данные задачи западные партнёры Киева будут под видом развёртывания на Украине так называемого миротворческого контингента.

На деле это будет выглядеть оккупацией северных областей и центра Украины — они станут зонами Британии. Восток и центр хотят отжать под себя немцы. Запад уйдёт "под Польшу", а черноморские регионы — Румынии.