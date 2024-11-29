Горловка попала под обстрел натовскими снарядами

Украинские националисты запустили в Горловку четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снаряды

"После 00.00 произошел обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Катериновка — населенный пункт Горловка(Никитовский район)", — сообщили в Telegram-канале СЦКК.

Отметил, что Горловка находится немного севернее Донецка. Там расположены химический концерн и угледобывающие заводы. Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой народной республике.