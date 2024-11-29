Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названа дата отключения стран Балтии от российской энергосети
Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?
Зимняя тренировка с удовольствием: учимся кататься на коньках
Успех в карьере гарантирован, если вы спите в этой позе, убеждают учёные
Лечение детского энуреза: что эффективнее — лекарства или народные средства
5 скрытых опасностей автозапуска двигателя, о которых водители забывают
Женщина 7 часов летела зайцем из Нью-Йорка до Парижа: как она это провернула?
Рыба с хрустящей корочкой: избегаем пригорания
Лицо в морщинах и пигментации? Ученые выяснили, в чем причина

Горловка попала под обстрел натовскими снарядами

Силовые структуры » Военные новости

Украинские националисты запустили в Горловку четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.

Снаряды
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снаряды

"После 00.00 произошел обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Катериновка — населенный пункт Горловка(Никитовский район)", — сообщили в Telegram-канале СЦКК.

Отметил, что Горловка находится немного севернее Донецка. Там расположены химический концерн и угледобывающие заводы. Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Садоводство, цветоводство
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Последние материалы
Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?
Зимняя тренировка с удовольствием: учимся кататься на коньках
Успех в карьере гарантирован, если вы спите в этой позе, убеждают учёные
Лечение детского энуреза: что эффективнее — лекарства или народные средства
5 скрытых опасностей автозапуска двигателя, о которых водители забывают
Женщина 7 часов летела зайцем из Нью-Йорка до Парижа: как она это провернула?
Рыба с хрустящей корочкой: избегаем пригорания
Лицо в морщинах и пигментации? Ученые выяснили, в чем причина
Политсенсация! Германия может выйти из Евросоюза
Как превратить старый пень в потрясающую клумбу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.