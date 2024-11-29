Украинские националисты запустили в Горловку четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.
"После 00.00 произошел обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Катериновка — населенный пункт Горловка(Никитовский район)", — сообщили в Telegram-канале СЦКК.
Отметил, что Горловка находится немного севернее Донецка. Там расположены химический концерн и угледобывающие заводы. Горловка считается одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой народной республике.
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