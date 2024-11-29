На Западе рассекретили, как Украина облегчила Орешнику задачу

Вооруженные силы России знают локации почти всех важных военных объектов на Украине. Почти ничего нового с советского времени Киев не возвел. Об этом заявил обозреватель итальянского издания L'antidiplomatico Фабрицио Поджи.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Ранее президент России Владимир Путин объявил что Минобороны и Генштаб выбирают объекты, которые ликвидируют на Украине.

"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", — сказал российский лидер.

Западный обозреватель уверен, что России будет не трудно осуществить эту задачу, сообщает РИА Новости.

"Учитывая, что за последние тридцать лет постсоветской "независимости" различные бандеровцы <…> сменявших друг друга режимов больше всего думали о сборе взяток в собственный карман, то российские войска до миллиметра знают координаты, которые можно будет доверить "Орешнику", — написал Поджи.

Он добавил, что киевский режим после запуска "Орешника" уже не в безопасности.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс.

