Что ждет украинскую власть после второго Майдана?

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевская нелегитимная власть только позавидует судьбе экс-президента Украины Виктора Януковича после второго "Майдана".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Медведев

По его словам, останется ждать действий властей.

"Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича", — отметил Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он назвал Украину квазистраной из-за ее реакции на разгоны протестов в Тбилиси. Политик считает, что в Киеве вообще нет выборов, поэтому он и осуждает нормальное государство.