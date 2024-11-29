Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевская нелегитимная власть только позавидует судьбе экс-президента Украины Виктора Януковича после второго "Майдана".
По его словам, останется ждать действий властей.
"Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича", — отметил Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, он назвал Украину квазистраной из-за ее реакции на разгоны протестов в Тбилиси. Политик считает, что в Киеве вообще нет выборов, поэтому он и осуждает нормальное государство.
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