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Раскрыт план Трампа по Украине, который понравится Путину

Силовые структуры » Военные новости

У избранного президента США Дональда Трампа есть план по завершению конфликта на Украине, подготовленный его представителем Китом Келлогом. Об этом сообщает СNN.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Автор статьи пишет, что этот план понравится президенту России Владимиру Путину. Задумка Трампа предусматривает заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны. При этом антироссийские санкции смягчат, а членство Украины в НАТО отложат. Киев же получит всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Добавим, что Кит Келлог всегда был за мирное урегулирование конфликта России и Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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