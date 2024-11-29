У избранного президента США Дональда Трампа есть план по завершению конфликта на Украине, подготовленный его представителем Китом Келлогом. Об этом сообщает СNN.
Автор статьи пишет, что этот план понравится президенту России Владимиру Путину. Задумка Трампа предусматривает заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны. При этом антироссийские санкции смягчат, а членство Украины в НАТО отложат. Киев же получит всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности.
Добавим, что Кит Келлог всегда был за мирное урегулирование конфликта России и Украины.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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