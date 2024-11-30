Детей на мясные штурмы. Украина, готовься отправлять на фронт восемнадцатилетних!

Запад вовсю желает, чтобы Киев мобилизовал на военные действия с Россией даже в 18-летних детей.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Об этом давно говорят и в Европе, и в США. И вот можно сказать, что это не за горами — Владимир Зеленский в своём очередном обращении к народу заявил, что он бы задумался об этом, если бы ему дали оружие.

"Ну пойдут они на войну, а чем воевать?" — вопрошает Зеленский.

Поэтому можно сказать совершенно точно, дадут Зеленскому оружие и он снизит мобилизационный возраст до 18 лет. А это значит, что в "мясные штурмы" пойдут не только престарелые украинцы до 60 лет, но и совсем юные граждане Украины, которые только вчера закончили школу.