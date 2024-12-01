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Перестановки кроватей в палате. Киев боится потерять Донецкую область до инаугурации Трампа

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Силовые структуры

В разы вырос риск потерять Донецкую область до инаугурации Дональда Трампа.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом заявила "прозеленская" нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

На фоне усиления русского наступления лучшие командиры ВСУ — Драпатый, Палиса и Апостол — переводятся на небоевые тыловые должности, отметила она.

Всё это может привести к прорыву ВС РФ на Курском и Донецком направлениях. По словам нардепа, происходящее похоже на тщательно "спланированную операцию армии РФ".

Напомним, Драпатый теперь координирует работу ТЦК.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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