В разы вырос риск потерять Донецкую область до инаугурации Дональда Трампа.
Об этом заявила "прозеленская" нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
На фоне усиления русского наступления лучшие командиры ВСУ — Драпатый, Палиса и Апостол — переводятся на небоевые тыловые должности, отметила она.
Всё это может привести к прорыву ВС РФ на Курском и Донецком направлениях. По словам нардепа, происходящее похоже на тщательно "спланированную операцию армии РФ".
Напомним, Драпатый теперь координирует работу ТЦК.
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