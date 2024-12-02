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Безумство Банковой. Зеленский лично готовит рождественское наступление ВСУ

0:54
Силовые структуры

Приготовление Киева к "рождественскому наступлению" продолжается.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Владимир Зеленский сам всё утверждает, как и с операцией в Курской области.

Под это проведены перестановки в ВСУ, а под наступление рассматривают несколько направлений.

  • Атомная в Энергодаре (ЗаАЭС).
  • Брянская область.
  • Контрудар на Курском направлении.

Также могут подключить нарратив "мифических солдат из КНДР", которых разбили все 20 тысяч.

Спорные направления:

  • Беларусь. Там скоро выборы, а из Брянщины можно идти и на Гомель.
  • Приднестровье (правда, пока это направление невыгодно качать).

Главный акцент — Зеленскому надо сорвать переговорный процесс, вынудив Трампа продолжить финансирование Украины, "обелив" демократов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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