Безумство Банковой. Зеленский лично готовит рождественское наступление ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приготовление Киева к "рождественскому наступлению" продолжается.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Владимир Зеленский сам всё утверждает, как и с операцией в Курской области.

Под это проведены перестановки в ВСУ, а под наступление рассматривают несколько направлений.

Атомная в Энергодаре (ЗаАЭС).

Брянская область.

Контрудар на Курском направлении.

Также могут подключить нарратив "мифических солдат из КНДР", которых разбили все 20 тысяч.

Спорные направления:

Беларусь. Там скоро выборы, а из Брянщины можно идти и на Гомель.

Приднестровье (правда, пока это направление невыгодно качать).

Главный акцент — Зеленскому надо сорвать переговорный процесс, вынудив Трампа продолжить финансирование Украины, "обелив" демократов.