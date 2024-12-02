Приготовление Киева к "рождественскому наступлению" продолжается.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Владимир Зеленский сам всё утверждает, как и с операцией в Курской области.
Под это проведены перестановки в ВСУ, а под наступление рассматривают несколько направлений.
Также могут подключить нарратив "мифических солдат из КНДР", которых разбили все 20 тысяч.
Спорные направления:
Главный акцент — Зеленскому надо сорвать переговорный процесс, вынудив Трампа продолжить финансирование Украины, "обелив" демократов.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".