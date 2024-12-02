С базы ВМФ РФ Гремиха вывезли отработавшее ядерное топливо

С технической базы ВМФ РФ, которая расположена в поселке Гремиха в Мурманской области, завершили вывоз отработавшего ядерного топлива. На переработку отправили последний (одиннадцатый) комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора, который был в составе стенда-прототипа установки ОК-550КМ. В 2017 году его доставили в Гремиху, все нормы безопасности при этом были соблюдены.

Фото: Пресс-служба Росатома Мурманск

На разбор и вывоз всех ОВЧ ушло более десяти лет. С помощью особой технологии, созданной на ПО "Маяк", получается перерабатывать разобранные кассеты с отработавшим уран-бериллиевым топливом от реакторов АПЛ.

Специалистам "Росатома” удалось решить сложнейшую задачу по ликвидации довольно сложного в переработке отработавшего уран-бериллиевого топлива, имеющего обогащение выше 90 %. Оно крайне опасно как для человека, так и для экологии. Уникальность этого проекта заключается в том, что впервые в мире удалось продемонстрировать технологию разборки активных зон на составные части и их переработки.

По завершении этого проекта в Баренцевом море (в российской части) останется только одно хранилище — в Губе Андреева. Оттуда вывезли больше половины ядерных отходов, полностью работы на объекте будут завершены к концу этого десятилетия.

На созданной в 1958 году базе в Гремихе единственной в Советском Союзе была построена инфраструктура для эксплуатации ядерных реакторов АПЛ с жидким металлическим теплоносителем. Однако в 2000 году она уже не отвечала современным нормам безопасности.

"Росатом" занимается ликвидацией опасного наследия ВМФ в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса". Идет активная зачистка акватории Арктики и Дальнего Востока. "Росатом" играет ключевую роль в соблюдении экобезопасности в атомной сфере, работая при этом на благо народа и поддерживая устойчивое развитие страны.