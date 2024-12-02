Бывший президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал истинное лицо украинской власти, послав Россию "на три буквы".
Это он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.
"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — заявил узурпатор власти на Украине.
Он также отметил, что впереди у них ещё и новые реформы, и новые перестановки в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, на днях Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками и заместителем главкома Вооружённых сил Украины.
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