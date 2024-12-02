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Лицо современной украинской политики. Узурпатор Зеленский послал Россию на три буквы

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Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал истинное лицо украинской власти, послав Россию "на три буквы".

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Это он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. 

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — заявил узурпатор власти на Украине.

Он также отметил, что впереди у них ещё и новые реформы, и новые перестановки в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, на днях Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками и заместителем главкома Вооружённых сил Украины.

Быдло-наркоман Зеленский послал Россию на три буквы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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