Лицо современной украинской политики. Узурпатор Зеленский послал Россию на три буквы

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал истинное лицо украинской власти, послав Россию "на три буквы".

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Это он заявил на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", — заявил узурпатор власти на Украине.

Он также отметил, что впереди у них ещё и новые реформы, и новые перестановки в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, на днях Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками и заместителем главкома Вооружённых сил Украины.

Быдло-наркоман Зеленский послал Россию на три буквы