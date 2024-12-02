Генерал бундесвера высказался о войне с Россией

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ФРГ не готова воевать с Российской Федерацией. Об этом рассказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в видеоблоге Flavio von Witzleben.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

"Мы провели реформу бундесвера в 2011 году, которая называлась переориентацией бундесвера. Уходя от национальной обороны, мы теперь выполняем только зарубежные миссии. Это вопиющее нарушение конституции, но его до сих пор не исправили", — заявил Куят.

Он добавил, что власти Германии придерживались такой политики, думая, что стране не придется воевать. Российские власти неоднократно говорили о том, что страна никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые опасны для ее интересов. Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Бундесве́р (нем. Bundeswehr, МФА: [ˈbʊndəsˌveːɐ̯], , от Bund — «федерация» и Wehr — «оружие, оборона, сопротивление») — вооружённые силы Федеративной Республики Германия (Германии).

