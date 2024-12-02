Туман войны от Столтенберга: слова о территориальных уступках возмутили ГД

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на заявление экс-генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Киев.

Фото: norden.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Столтенберг

Он считает это "туманом войны".

"Западу нужна передышка, поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам", — цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее Столтенберг в интервью порталу Table. Media рассказал, что Киев ради остановки боевых действий должен будет пойти на территориальные уступки России, взамен на гарантии безопасности. Речь идет о вступление в НАТО.

Уточнения

Йенс Сто́лтенберг — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).

