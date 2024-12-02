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Туман войны от Столтенберга: слова о территориальных уступках возмутили ГД

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на заявление экс-генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Киев.

Столтенберг
Фото: norden.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Столтенберг

Он считает это "туманом войны".

"Западу нужна передышка, поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам", — цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее Столтенберг в интервью порталу Table. Media рассказал, что Киев ради остановки боевых действий должен будет пойти на территориальные уступки России, взамен на гарантии безопасности. Речь идет о вступление в НАТО.

Уточнения

Йенс Сто́лтенберг — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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