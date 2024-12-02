Туман войны от Столтенберга: слова о территориальных уступках возмутили ГД

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на заявление экс-генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о временных территориальных уступках, на которые может пойти Киев.
Он считает это "туманом войны".
"Западу нужна передышка, поэтому они будут пытаться любыми путями добиться заморозки конфликта. Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам", — цитирует Шеремета РИА Новости.
Ранее Столтенберг в интервью порталу Table. Media рассказал, что Киев ради остановки боевых действий должен будет пойти на территориальные уступки России, взамен на гарантии безопасности. Речь идет о вступление в НАТО.
Йенс Сто́лтенберг — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.