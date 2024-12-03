Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличьте количество завязей томатов с этими простыми методами
Аэрокосмические компании Европы планируют запуск новой спутниковой системы для конкуренции со Starlink Илона Маска
Как приготовить идеальный холодец из курицы
Лукашенко жёстко оскорбили на стадионе: Легия разозлила УЕФА не на шутку
Секреты профессиональной уборки: как продлить жизнь вашему ковру
В прохладе будет лучше: температура воздуха в спальне влияет на качество сна
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России
Торги Трампа или почему план Келлога можно выкинуть в мусор? Ответил эксперт

Шольц из Киева отправил послание Путину: предупреждение или угроза?

0:39
Силовые структуры » Военные новости

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц из Киева передал "послание" президенту России Владимиру Путину.

Олаф Шольц
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Олаф Шольц

Немецкий политик приехал на Украину с официальным визитом.

"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет", — сообщил в личном аккаунте в социальной сети канцлер Германии.

Ранее он неоднократно заявлял, что ФРГ будет продолжать помогать Украине "столько, сколько это потребуется". Поддержка со стороны Германии не ослабнет.

Ранее в соцсетях Шольца высмеяли после поездки в Киев.

Уточнения

О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России
Торги Трампа или почему план Келлога можно выкинуть в мусор? Ответил эксперт
Поздний завтрак — новый тренд для здоровья и долголетия
Депрессия у близких: как поддержать и помочь
О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке
НЛО такое и не снилось! Искать палёную водку будут из Космоса
Шольц из Киева отправил послание Путину: предупреждение или угроза?
Почему губы сохнут, и как это предотвратить
Первые шаги в спортзале: как правильно тренироваться самостоятельно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.