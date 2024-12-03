Шольц из Киева отправил послание Путину: предупреждение или угроза?

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц из Киева передал "послание" президенту России Владимиру Путину.
Немецкий политик приехал на Украину с официальным визитом.
"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет", — сообщил в личном аккаунте в социальной сети канцлер Германии.
Ранее он неоднократно заявлял, что ФРГ будет продолжать помогать Украине "столько, сколько это потребуется". Поддержка со стороны Германии не ослабнет.
Ранее в соцсетях Шольца высмеяли после поездки в Киев.
О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.
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