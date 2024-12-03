Шольц из Киева отправил послание Путину: предупреждение или угроза?

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц из Киева передал "послание" президенту России Владимиру Путину.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Олаф Шольц

Немецкий политик приехал на Украину с официальным визитом.

"Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет", — сообщил в личном аккаунте в социальной сети канцлер Германии.

Ранее он неоднократно заявлял, что ФРГ будет продолжать помогать Украине "столько, сколько это потребуется". Поддержка со стороны Германии не ослабнет.

Ранее в соцсетях Шольца высмеяли после поездки в Киев.

Уточнения

О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

