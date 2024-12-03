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Торги Трампа или почему план Келлога можно выкинуть в мусор? Ответил эксперт

1:31
Силовые структуры » Военные новости

В администрации избранного президента США Дональда Трампа разработали план по урегулированию конфликта на Украине, он называется "План Келлога". Его создал спецпосланник Трампа Кит Келлог. Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал Pravda. Ru, как на этот план может отреагировать президент России Владимир Путин.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Брутер заявил, что этот план нужно выкинуть в мусорную корзину.

"План Келлога полностью противоречит тому, о чем Путин заявил на встрече с сотрудниками МИДа в июне, и что считается российским планом", — заявил эксперт.

По словам Брутера, план России заключается в комплексном политическом и военно-политическом урегулировании проблемы. А Келлога — в том, что сначала мы перестаем стрелять, а потом попытаемся о чем-то договориться.

"План Кита выгоден Трампу. Поэтому он и назначает Келлога на эту должность. Он хочет сторговаться с Путиным, ничего ему не давая, а просто давая обещания", — отметил эксперт.

Он добавил, что мы должны понимать, что до момента X никаких выгодных для России предложений от Вашингтона не будет. А момент Х — это время, когда в Вашингтоне и в коллективном Западе, решат, что продолжение войны для них опаснее, чем заключение мирного соглашения на условиях, учитывающих большую часть требований России.

Уточнения

Джозеф Кит Келлогг-младший (англ. Joseph Keith Kellogg Jr.; род. 12 мая 1944 года) — государственный служащий США и отставной генерал-лейтенант армии США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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