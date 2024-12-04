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Дмитрий Медведев предсказал Зеленскому позорную политическую эмиграцию или публичную казнь

0:59
Силовые структуры

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о судьбе первых лиц стран, поддерживаемых США.

Дмитрий Медведев
Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Медведев

Он отметил, что Зеленский закончит свою жизнь или в позорной политической иммиграции или будет публично казнён.

"Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", — в Telegram-канале пишет Медведев.

Также он прошелся и по руководителям других сателитов Вашингтона. Он подчёркивает, что будущая судьба президентов Южной Кореи, Франции и Грузии пока неизвестна, но в любом случае все они не поддерживаются своими народами.

Президента Южной Корее Юн Сок Ёля он назвал "изменником", Макрона — "слабаком", а Зурабишвили — "наглой дурой".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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