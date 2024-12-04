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Аналитик объяснил, кому нужна ядерная война между Россией и США

Силовые структуры

Доктор военных наук и аналитик по вопросам безопасности Константин Сивков выразил тревогу по поводу намерений мировых элит, которые, по его мнению, стремятся спровоцировать ядерный конфликт между Россией и Соединёнными Штатами. Он отметил, что эти силы пытаются найти подходящий предлог для такого развязывания войны.

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Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)
сша

По словам Сивкова, глобальные элиты ищут повод, который мог бы превзойти по накалу события 11 сентября 2001 года, а также нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году.

"Им нужны события, которые превосходят по своему масштабу и то и другое в сотни раз. Это может быть только одно — применение Россией по каким-то натовским или американским объектам ядерного оружия", — отметил эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что в случае ядерного обмена между Россией и США обе державы могут утратить своё влияние как ключевые игроки на мировой арене.

Он добавил, что складывается ощущение, будто глобалисты начинают реализовывать именно этот сценарий, чтобы вызвать конфликт между двумя странами с катастрофическими последствиями в виде ядерного апокалипсиса, передает "Военное дело".

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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